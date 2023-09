Świętokrzyska duma i sława. Co wiesz o... Majonezie Kieleckim? [QUIZ]

Wiec Donalda Tuska w Skarżysku-Kamiennej odbył się na tamtejszym Placu Leopolda Staffa, obok Miejskiego Centrum Kultury. Uczestniczyły w nim tłumy mieszkańców miasta oraz województwa świętokrzyskiego, byli parlamentarzyści oraz lokalni politycy Platformy Obywatelskiej.

Tusk o Świętokrzyskiem: czuję radość, że jestem z wami

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie, otworzyli je świętokrzyscy parlamentarzyści z PO: Marzena Okła-Drewnowicz oraz Artur Gierada. Donald Tusk pojawił się na scenie o siedemnastej. Wiec zaczął się od zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Były premier rządu i szef największej partii opozycyjnej w obecnym parlamencie nawiązał do swoich związków z ziemią świętokrzyską.

- Z Zagnańska i okolic pochodzi moja małżonka, teściowie, wujkowie, kuzynostwo, dziadkowie spoczywają na cmentarzu w Tumlinie. Z kolei u stóp Łysicy, w Dębnie urodził się i wychował mój teść, który uczęszczał do szkoły w Bodzentynie. Czuję autentyczną radość z tego, że znowu jestem tutaj, z wami - wspominał Donald Tusk.

Tusk o aferze wizowej: to zbiorowe łajdactwo!

W trakcie godzinnego wystąpienia poruszał wiele tematów, między innymi strajk pracowników budżetówki w Warszawie, drożyznę, sytuację pracowników sfery budżetowej czy aferę wizową w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

- Ktoś napisał, że afera wizowa jest największą w Polsce od dziesięcioleci. Ona ma już zakres międzynarodowy. Rządzący na pewno jednak będą kombinowali w taki sposób, aby Polki i Polacy nie wsłuchiwali się w te sygnały o tym zbiorowym, zorganizowanym przez nich łajdactwie - mówił Donald Tusk.

- Prawdę o tych zdarzeniach chcą jak zawsze odwrócić o 180 stopni. Kiedy już 2 lipca powiedziałem, że coś bardzo złego się dzieje, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przygotowali kolejne przepisy i rozporządzenia, w skutek których nawet dwa miliony ludzi mogło przedostać się do Polski w następnej kadencji. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że gdzieś tam są ślady korupcyjne, że polskimi wizami handlują na całym świecie, a stragany z polskimi wizami stoją w Nigerii, Indiach, ale głośno mówiłem "opamiętajcie się". Nie możecie każdego dnia opowiadać, jak walczycie o bezpieczeństwo polskich granic i równocześnie wpuszczać najwięcej w Europie ludzi z Azji i Afryki, właśnie do nas do Polski, przy tym handlować i zarabiać na wizach - wspominał Donald Tusk.

Szef PO: ludzie się wkurzyli i wyszli na ulice

Nawiązał też między innymi do sytuacji pracowników tak zwanej budżetówki.

- Oni najbardziej odczuwają skutki drożyzny, w często pracują za minimalne płace. Od wielu miesięcy już nie tylko mówimy, ale krzyczymy do obecnej władzy "dajcie podwyżkę, choćby taką, która zrównoważy to, co zabrała im inflacja". Oni proponują ochłapy, więc ludzi się wkurzyli i wyszli na ulicę - opowiadał były premier.

- Po władzę idzie się po to, aby jak najwięcej wolności i pieniędzy zostało przy drugim człowieku, aby jej nigdy nie używać przeciwko drugiemu człowiekowi, aby służyła wam, a nie interesom władzy. Od tych, którzy idą ze mną do boju 15 października, wymagam odwagi, mówienia tej władzy prosto w oczy i twarz co robi złego i wyjścia do ludzi, którzy nawet niespecjalnie ciebie czy mnie kochają. Trzeba z nimi rozmawiać, a nie pogardzać - mówił były premier na skarżyskim wiecu.

Zaprosił na marsz do Warszawy

Lider Platformy zapraszał także mieszkańców na "Marsz miliona serc", który odbędzie się 1 października w Warszawie. - Właśnie dowiedziałem się o tym, że nasza lista otrzymała numer 6. Apeluję więc do was, do wszystkich w Skarżysku, Świętokrzyskiem i całej Polsce - 15 października zdajmy ten egzamin na "szóstkę" - mówił przewodniczący Platformy.

Po zakończeniu spotkania, za kulisami, rozmawiał jeszcze z mieszkańcami, pozował także do zdjęć.