Groźny incydent w Skarżysku-Kamiennej. Pacjent rzucił się z nożem na pielęgniarza

Spis treści Atak nożownika na oddziale szpitala w Skarżysku-Kamiennej

Atak nożownika na oddziale szpitala w Skarżysku-Kamiennej

Do dramatycznych scen doszło 11 października w godzinach przedpołudniowych na terenie placówki medycznej w Skarżysku-Kamiennej. Mężczyzna w wieku 60 lat, niespodziewanie zaatakował nożem pielęgniarza.

Funkcjonariusze ze skarżyskiej komendy prowadzą obecnie czynności, które mają na celu ustalenie wszelkich okoliczności oraz dokładne odtworzenie przebiegu tego niebezpiecznego incydentu.

Medykowi udzielono natychmiastowej pomocy. Mężczyzna został opatrzony, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Służby zapewniają, że pozostali pacjenci oraz personel byli bezpieczni. 60-latek został obezwładniony i przetransportowany do szpitala psychiatrycznego - informuje Anna Sławińska, oficer prasowy KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Dokładne okoliczności oraz przebieg tego ataku wyjaśniają obecnie policjanci ze Skarżyska-Kamiennej.