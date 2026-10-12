Groźny incydent w Skarżysku-Kamiennej. Pacjent rzucił się z nożem na pielęgniarza

Dawid Bąk
2026-10-12 8:02

60-letni pacjent lecznicy w Skarżysku-Kamiennej rzucił się z nożem na pracującego tam pielęgniarza. Ranny medyk błyskawicznie otrzymał wsparcie i jego życie nie jest zagrożone. Z kolei agresywny napastnik został wkrótce przewieziony do szpitala psychiatrycznego. Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę (11.10.) na jednym z oddziałów szpitala.

Szpital w Skarżysku-Kamiennej
Autor: Szpital Skarżysko-Kamienna/ Materiały prasowe

Atak nożownika na oddziale szpitala w Skarżysku-Kamiennej

Do dramatycznych scen doszło 11 października w godzinach przedpołudniowych na terenie placówki medycznej w Skarżysku-Kamiennej. Mężczyzna w wieku 60 lat, niespodziewanie zaatakował nożem pielęgniarza.

Funkcjonariusze ze skarżyskiej komendy prowadzą obecnie czynności, które mają na celu ustalenie wszelkich okoliczności oraz dokładne odtworzenie przebiegu tego niebezpiecznego incydentu.

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Medykowi udzielono natychmiastowej pomocy. Mężczyzna został opatrzony, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Służby zapewniają, że pozostali pacjenci oraz personel byli bezpieczni. 60-latek został obezwładniony i przetransportowany do szpitala psychiatrycznego - informuje Anna Sławińska, oficer prasowy KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Dokładne okoliczności oraz przebieg tego ataku wyjaśniają obecnie policjanci ze Skarżyska-Kamiennej.

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