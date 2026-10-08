Tragedia po polowaniu w Daleszycach. Zginął 56-letni myśliwy

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-10-08 17:25

Do tragicznego zdarzenia doszło dziś (08.10) po godzinie 15 na terenie jednego z kół łowieckich w miejscowości Daleszyce. Życie stracił 56-letni mężczyzna, myśliwy uczestniczący wcześniej w polowaniu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że doszło do wystrzału z broni myśliwskiej.

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Autor: freepic.diller/ Freepik.com Zdjęcie ilustracyjne

Służby przekazały pierwsze ustalenia, z których wynika, że tragiczne zdarzenie miało miejsce już po zakończeniu polowania. 56-latek podszedł do bagażnika swojego auta. Myśliwy chciał wypuścić stamtąd psy i zabrać swoją broń.

W trakcie wykonywania tych czynności doszło do wystrzału z broni myśliwskiej, na skutek czego 56 - letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - przekazał st. asp. Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli ustalanie dokładnych okoliczności tragedii. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.

Na tym etapie nie są znane wszystkie szczegóły zdarzenia. Śledczy będą ustalać między innymi, w jaki sposób doszło do wystrzału oraz jakie dokładnie czynności wykonywał mężczyzna bezpośrednio przed tragedią.

Postępowanie ma wyjaśnić okoliczności śmierci 56-letniego myśliwego. 

Jak udało się ustalić dziennikarzom Radia ESKA, 56 -latek to obywatel Włoch.

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