Kamil Suchański z Bezpartyjnych Samorządowców weźmie udział w niedzielnej debacie "Super Expressu". Kim jest?

Marzena Okła-Drewnowicz. Kim jest kandydatka do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej w Świętokrzyskiem? Weźmie udział w niedzielnej debacie "Super Expressu

W najbliższą niedzielę o godzinie 18 zmierzą się Agnieszka Dziemianowicz – Bąk (39 l.) z Nowej Lewicy, Katarzyna Lubnauer (54 l.) z Koalicji Obywatelskiej (54 l.), Krzysztof Bosak (41 l.) reprezentujący Konfederację, Marcin Horała (42 l.) z Prawa i Sprawiedliwości oraz Kamil Suchański (46 l.) z Bezpartyjnych Samorządowców.

Kamil Suchański - radny, społecznik, biznesmen

Kamil Suchański zasiada obecnie w Radzie Miasta Kielce, od 2018 do 2021 roku był jej przewodniczącym. Jest znanym społecznikiem i przedsiębiorcą. W tegorocznych wyborach do Sejmu startuje z listy Bezpartyjnych Samorządowców, jest "jedynką" w okręgu numer 33, który obejmuje województwo świętokrzyskie. Prywatnie to syn Jerzego Suchańskiego, byłego prezydenta Kielc i eks-senatora.

Zapowiedź niedzielnej debaty "Super Expressu" z udziałem Kamila Suchańskiego znajdziecie poniżej.

Stanął na szczycie Mount Everestu!

Kamil Suchański ukończył prawo i uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz został absolwentem MBA (Master of Business Administration) – GFKM i Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Nie należy do żadnej partii politycznej.

Założył Stowarzyszenie Bezpartyjni i Niezależni. Wielokrotnie nagradzany za działalność biznesową. Jego wielką pasją są wspinaczki wysokogórskie. Zdobył wiele szczytów, zaś najbardziej spektakularnym osiągnięciem Suchańskiego było wejście na Mount Everest, czego dokonał w 2018 roku. Założył portal Smog Kielce, gdzie można sprawdzać jakość powietrza w stolicy województwa świętokrzyskiego.

Jego żoną jest Katarzyna Suchańska, również radna miejska w Kielcach, która kandyduje w wyborach do Senatu (w okręgu kieleckim), także z listy Bezpartyjnych Samorządowców. Są małżeństwem od czterech lat, mają dwoje dzieci - córeczkę Antosię i synka Olivera. Prywatnie udzielają się w różnych inicjatywach w Kielcach oraz regionie, są też zapalonymi kibicami, bywalcami meczów Korony czy Industrii.