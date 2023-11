i Autor: Sami Aksu / CC0 / pexels.com Kierowca volkswagena zaufał nawigacji. O mały włos, by doszło do tragedii

Wielu kierowców, by ułatwić sobie jazdę, korzysta z nawigacji. Niestety część z nich ufa im bezgranicznie do tego stopnia, że nie zwraca uwagi na to, co dzieje się wokół nich. Kierowca volkswagena, który zaufał aplikacji z mapami, omal nie doprowadził do nieszczęścia, jadąc drogą ekspresową pod prąd.