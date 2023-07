Nie miała części ubrań, wysłali ją do ginekologa. Koszmar 16-latki nad zalewem! Co się stało?

Nie udało się go uratować

Ktoś skrzywdził 16-latkę nad zalewem w Sielpi?

W nocy z wtorku na środę (18/19 lipca) chwilę po północy policjanci zostali poinformowani, że młoda dziewczyna przebywająca nad zalewem w Sielpi może potrzebować pomocy. Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce, dostali informację, że druga osoba znajduje się w wodzie. - Policjanci razem ze strażakami podjęli czynności celem poszukiwania osoby, dokonano penetracji zbiornika wodnego, ale nikogo nie odnaleziono - mówi nam sierż. Krzysztof Bernat z KPP w Końskich. Co z 16-latką? Mundurowi dotarli do młodej dziewczyny. - Policjanci ustalają, z kim przebywała dziewczyna i czy była ofiarą jakiegokolwiek przestępstwa - dodaje. "Echo Dnia" podaje z kolei, że dziewczyna miała niekompletny strój. Wykonano jej także badania ginekologiczne, by sprawdzić, czy 16-latka padła ofiarą przestępstwa seksualnego. Gdy dopytujemy zastępcę rzeczniczki prasowej o te doniesienie, sierż Bernat nie chce na razie mówić o szczegółach. Czynności w tej sprawie trwają.

