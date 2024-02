- Będę startował w wyborach na prezydenta miasta dlatego, że Lewica ma konkretne rozwiązania. Mamy konkretny program, ofertę dla kielczan, która na pewno będzie atrakcyjną, spośród wszystkich komitetów wyborczych – powiedział Marcin Chłodnicki podczas piątkowej konferencji prasowej na kieleckim Rynku.

Podkreślił, że jednym podstawowych priorytetów kampanii Lewicy w nadchodzących wyborach samorządowych jest „dobra płaca, która musi być w Kielcach wyższa”.

Chłodnicki: nacisk na in vitro, żłobki, przedszkola

- Kolejny to infrastruktura, ta pod inwestycje, aby rozwijała się gospodarka i ludzie mogli więcej zarabiać, jak również infrastruktura techniczna, m.in. drogowa. Będziemy też chcieli kłaść nacisk, na to, co Lewica zawsze robiła w Kielcach, od programu in vitro, poprzez sprawy związane z miejscami w żłobkach i przedszkolach, jak również z budownictwem mieszkaniowym. Po to, aby opłacało się zostawać w tym mieście, zakładać rodziny i tutaj mieszkać – podkreślił wiceprezydent Kielc.

Ma poparcie Szejny i Czarzastego

Poparcia Chłodnickiemu udzielili współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. - Dobry kandydat na prezydenta. Rozsądny, młody, a już doświadczony człowiek. Będziemy walczyli o prezydenta, o to, aby w mieście Lewica miała swoich przedstawicieli, a w województwie, żeby PiS nie miał większości w Sejmiku. Wygramy to – powiedział wicemarszałek Sejmu.

- Marcin Chłodnicki to doświadczony polityk i samorządowiec. Na jego rachunek trzeba m.in. zapisać utworzenie w Kielcach programu in vitro, rozwój szkolnictwa, przedszkoli, dbałość o tę część działalności kieleckiego samorządu. Będziemy dbać o to, co dla Lewicy jest najważniejsze, sprawy zwykłego człowieka – dodał Szejna.

Marenin liderem listy do sejmiku

Czarzasty zaznaczył, że w tej chwili toczy się walka o to, jak będzie wyglądała i funkcjonowała demokracja. - Walczymy o to, jak ma wyglądać Polska. Lewica, to dobra jakość usług publicznych. To dla nas zawsze było bardzo ważne. Nie ma dobrych usług publicznych bez silnego samorządu. Nie damy sobie rady ze żłobkami, przedszkolami, podwyżkami, budową mieszkań na tani wynajem bez samorządu. Silny samorząd to DNA programu Lewicy – mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy, który dodał, że Nowa Lewica wystawia „własne listy” w 85 okręgach w wyborach do sejmiku.

Czarzasty poinformował też, że liderem listy Nowej Lewicy w woj. świętokrzyskim w wyborach do sejmiku będzie aktywistka społeczna Małgorzata Marenin. Dodał, że wieloletni działacz Lewicy i obecny radny wojewódzki Henryk Milcarz, który w wyborach do sejmiku startuje z listy Trzeciej Drogi, nie jest już członkiem ugrupowania.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Drugą turę w przypadku wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów zaplanowano na 21 kwietnia.

