Ciekawostki PRL-owskiej Polski

Był jednym z największych zakładów w Świętokrzyskiem. To tam powstała polska ciężarówka

Czasy powojenne, a następnie okres PRL-u nie należały do najłatwiejszych. Mimo to społeczność dała sobie radę i z chęcią nawet dziś wspomina wydarzenia z tamtych lat. Wracając do owej przeszłości, warto zatrzymać się w miasteczku Starachowice, które niegdyś znane było głównie ze słynnej na cały kraj Fabryki Samochodów Ciężarowych. To tam wyprodukowano pierwszą polską ciężarówkę!