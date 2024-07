Tak produkowano słynnego fiata 126p. Mamy archiwalne zdjęcia z lubelskich fabryk

W rowie znaleźli cięzko rannego chłopca. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala

Maluch, czyli kultowa historia polskich dróg za czasów Gierka

Fiat 126p to dziś legenda, o której często z łezką w oku opowiadają nasi dziadkowie czy rodzice. To właśnie podczas ich młodości w Bielsku-Białej produkowano kultowe maluchy, które stały się nie tylko symbolem motoryzacyjnej Polski, ale również były obiektem marzeń wielu. Słynne samochody tworzono na włoskiej licencji, a łącznie wyprodukowano ponad 3,3 miliona egzemplarzy. Choć były niewielkie, okazywały się bardzo pakowne i nawet duże rodziny dawały sobie z nimi radę. Dalsza część artykułu pod galerią.

Ewolucja i sportowa kariera malucha

W trakcie wieloletniej produkcji fiata 126p przeszedł on sporo ewolucji. W 1978 roku powiększono mu silnik z 600 do 652 cm3, więc tym samym zyskał więcej mocy. Pozytywny odbiór społeczeństwa sprawił, że producenci postanowili zadbać także o komfort pasażerów oraz samego kierowcy. Poprawiono więc między innymi design i tak powstały różne wersje malucha, np. 650 Special, 650 Lux czy 650 Komfort. Dzięki wprowadzeniu na rynek małego i zwinnego fiata 126p Polacy w końcu mogli swobodnie podróżować nie tylko po kraju, ale również za jego granicę.

Co ciekawe, maluch miał także swój debiut i karierę w sporcie motorowym. Okazuje się bowiem, że wykorzystywano go do wyścigów, podczas których dzięki różnym modyfikacjom był w stanie osiągać prędkość 170 km/h.

Jedyny w swoim rodzaju rozdział w polskiej motoryzacji zakończył się w 2000 roku kiedy to wyprodukowano ostatnią serię samochodów i nazwano ją "Happy End". Mimo zakończenia produkcji nadal na polskich drogach można spotkać fiata 126p. Najczęściej właścicielami aut są kolekcjonerzy lub fanatycy, lecz nie tylko. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądały maluchy za czasów Gierka i jak przebiegała ich produkcja, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć.

