Kultowe samochody z czasów PRL-u. Te cacka biły rekordy popularności. Każdy chciał je mieć

Choć czasy PRL-u już dawno za nami, to nadal wiele osób wraca do nich wspomnieniami. Niekiedy podczas przechadzki po mieście, można natknąć się na prawdziwe ikony tej epoki w postaci aut, które niegdyś jeździły po drogach, a dziś są niemalże zabytkami. Lata temu budziły zainteresowanie przechodniów, a współcześnie są nie lada gratką dla kolekcjonerów. O jakich jednak konkretnie pojazdach mowa? Okazuje się, że w okresie PRL-u zainteresowanie budził nie tylko Fiat 126p czy Polonez. Kultowych aut było o wiele więcej. Sprawdźcie naszą galerię, by dowiedzieć się więcej!

