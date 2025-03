Dzień Kobiet 2025. Historia i tradycja obchodów święta pań w Polsce

Autor:

Dzień Kobiet 2025. Kiedy wypada święto wszystkich pań?

Dzień Kobiet świętowany jest co roku 8 marca. To świetna okazja do uhonorowania znaczenia wszystkich kobiet i pokazania im, że to, co robią, ma wielkie znaczenie. Historia Dnia Kobiet sięga dawnych czasów, a dokładnie roku 1909, bowiem właśnie wtedy 28 lutego Socjalistyczna Partia Ameryki zorganizowała marsz upamiętniający protest szwaczek i były to swego rodzaju pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet. W kolejnych latach idea święta zyskiwała coraz większe uznanie w innych krajach, natomiast w 1921 roku Dzień Kobiet zyskał status międzynarodowego święta.

Dzień Kobiet w Polsce. Od PRL-u do współczesności

Dzień Kobiet w Polsce obchodzony jest od 1911 roku, lecz faktycznie na znaczeniu święto zyskało dopiero po II wojnie światowej, zwłaszcza w okresie PRL-u. Wówczas władze komunistyczne chętnie propagowały 8 marca jako ważny dzień, w którym pokazywano, jak istotne są kobiety dla całego państwa. W zakładach pracy bardzo często organizowano uroczyste wydarzenia z tej okazji, a pracownice mogły liczyć na symboliczne upominki w postaci goździków, rajstop czy kawy. Więcej o obchodzeniu Dnia Kobiet w PRL-u przeczytacie tutaj: Tak obchodzono Dzień Kobiet w PRL-u. Rajstopy i mydło otrzymywała co druga z pań.

Współcześnie Dzień Kobiet obchodzony jest w sposób nowoczesny i z większym naciskiem na docenianie roli pań w społeczeństwie. Dziś to nie tylko wręczanie kwiatów, choć te nadal cieszą się popularnością. Mimo to coraz więcej osób sięga po bardziej zróżnicowane upominki, np. biżuterię, perfumy, kosmetyki, słodycze czy prezenty w formie doświadczeń.

W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy kilka fotografii z okresu PRL-u. Dzięki nim możecie przypomnieć sobie, jak wyglądał Dzień Kobiet za czasów Gierka.

