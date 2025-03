Legendarna polska marka obchodzi 80-te urodziny. Z tej okazji zachwyca ponadczasową elegancją i sztuką krawiectwa

80 lat sztuki krawiectwa

BYTOM to marka-ikona polskiego krawiectwa męskiego, szczególnie znana z szycia najwyższej jakości garniturów. Funkcjonuje na polskim rynku od 1945 roku i w tym roku obchodzi jubileusz 80 lat istnienia. Od początku marka zwracała szczególną uwagę na jakość oraz wysoki standard usług. Jedną z prestiżowych usług jest szycie garniturów i koszul na miarę. BYTOM ma długą historię współpracy ze światem mody, sztuki i kultury: marka wspiera i angażuje polskich artystów, fotografów i muzyków.

- BYTOM ma najdłuższe w Polsce, bo 80.letnie doświadczenie w szyciu wysokiej jakości garniturów. Nasza tradycja jest źródłem szczególnej satysfakcji, podkreśla ponadczasowe krawiectwo oraz doskonałe zrozumienie potrzeb współczesnego mężczyzny. Nasze kolekcje - w tym bieżąca, na sezon wiosna-lato 2025 - są tego najlepszym dowodem. Odpowiadamy w niej na męskie dążenie do stylowego noszenia klasycznej elegancji. Wierzę, że kolejne dekady wspólnej, stylowej i jakościowej podróży przed nami! – mówi Agnieszka Korsak-Pospiszyl, dyrektorka marki BYTOM.

Wiosna-lato 2025

- Dziedzictwo marki BYTOM i tegoroczny jubileusz 80 lat szczególnie nam towarzyszyły, determinując kierunek kreatywny podczas prac nad kolekcją wiosna-lato 2025. W bieżącym sezonie BYTOM powraca do korzeni: tradycji i wielkiego krawiectwa, z którego jest znany. Kolekcja koncentruje się na modzie formalnej, a głównym elementem oferty jest garnitur jako ponadczasowy atrybut elegancji każdego mężczyzny – opowiada Marcin Żukowski, dyrektor kreatywny marki BYTOM.

Najnowsza kolekcja marki BYTOM odzwierciedla styl łączący walory angielskiego krawiectwa z nonszalancją i lekkością włoskiej mody. Twórcy kolekcji kładą duży nacisk na jakość – dominują ubrania uszyte z wysokogatunkowych materiałów takich jak wełna, kaszmir czy skóra naturalna. Propozycje zachwycają stonowaną, klasyczną paletą kolorów. Typowo męskie granaty i beże doskonale współgrają z subtelnymi błękitami i eleganckimi szarościami. Szczególną uwagę zwraca połączenie brązów z granatami, przywodzące na myśl kubańskie i nadmorskie klimaty lat 50. i 60. XX wieku. Groszkowa zieleń oraz khaki wprowadzają nowoczesny akcent, zachowując jednocześnie wyrazisty, męski charakter. Również deseń tkanin ma w tej kolekcji szczególne znaczenie. swój renesans mają wzory w prążek typu „tenis” i uproszczone faktury, takie jak jodła czy krata windowpane.

„Celebrujemy ważne dla Was chwile wspólnie”

- Męskość, braterstwo, pokoleniowość oraz potrzeba wspólnej celebracji to cechy, które są istotne dla marki BYTOM. Wartości te podziela także Marcin Dorociński, dlatego przyjął nasze zaproszenie do roli ambasadora BYTOM. Marcin Dorociński i BYTOM to połączenie dwóch autentyczności, widocznych w niezaprzeczalnej elegancji i wierności sobie. W najnowszym spocie sam przekonuje, że życie nauczyło go pokory, spokoju oraz tego, że warto czekać na to, co najcenniejsze w życiu: bycie razem i wspólne chwile – mówi Piotr Kuczak, dyrektor marketingu VRG S.A.

W filmie promującym kolekcję BYTOM na wiosna-lato 2025 jako narrator i przewodnik Dorociński zabiera widzów w emocjonalną podróż: na ślub młodych ludzi. To historia o istocie celebracji, podejściu do prywatności i rodziny, z ważnym przesłaniem, z którym z pewnością utożsami się wielu mężczyzn. W sercu tej historii, podobnie jak w kolekcji, znajduje się elegancki garnitur, będący niezaprzeczalnym atrybutem męskości: zarówno w zabieganej codzienności, jak i w zatrzymaniu, podczas szczególnych momentów życia.

