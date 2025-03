i Autor: pixabay.com

WAŻNE INFORMACJE

IKEA apeluje o pilny zwrot kilku towarów. Ich użycie może być śmiertelnie niebezpieczne

IKEA wycofuje z rynku kilka modeli girland i lamp LED przeznaczonych do użytku zewnętrznego. Powodem jest niespełniająca norm bezpieczeństwa wtyczka, która może stwarzać ryzyko porażenia prądem! Firma apeluje do klientów o natychmiastowe zaprzestanie używania tych produktów oraz ich zwrot do sklepów IKEA.