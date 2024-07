To był największy skandal w PRL-u. Zostawił żonę, bo zakochał się w koledze z planu

Mieczysław Gajda był w związku z Alicją Pawlicką. Para bardzo szybko się pobrała i doczekała pociechy. W tym samym czasie Mieczysław i Alicja grali w spektaklu Teatru Telewizji pod tytułem "Nie igra się z miłością". Podczas pracy na planie znalazł się również Jerzy Nasierowski. Jak przyznał po latach, to on rozbił małżeństwo Gajdy i Pawlickiej.

"Grałem tam z Mieczysławem Gajdą, którego "odbiłem" wtedy jego żonie. (...) To, co działo się wtedy między nami podczas prób, mogłoby być uznane za oddzielny spektakl. Spektakl zatytułowany "Igra się z miłością". Żona Gajdy, którego jej zabrałem, przeżywała to tak bardzo, że musiała chodzić do psychiatry. Potem dołączyliśmy do niej ja oraz Mieczysław. To był element terapii" - powiedział w rozmowie z Onetem Nasierowski.

Zostawił żonę, bo zakochał się w koledze z planu - największy skandal PRL-u

Związek Nasierowskiego i Gajdy przetrwał 14 lat. Mieczysław przyznał się do tej relacji na sali sądowej, kiedy na wokandzie była rozpatrywana sprawa morderstwa Anny Wujek.

"To on pierwszy zwrócił na mnie uwagę. Broniłem się przed nim, próbowałem ze sobą walczyć, próbowałem walczyć ze swoim uczuciem do niego. Potem skapitulowałem. Kochałem go, chciałem mu poświęcić swoje życie. Byłem z nim związany 14 lat" - miał mówić w sądzie Gajda.

W latach 60. Nasierowski zboczył z dobrej drogi. Dokonywał kradzieży oraz włamań. Jednak to w 1972 roku wpadł w prawdziwe kłopoty, w które wciągnął Mieczysława. Gdy Gajda chciał złożyć zeznania uniewinniające oskarżonych w sprawie morderstwa Anny Wujek, rozpętał się największy skandal PRL. Nasierowski w sprawę został wmieszany przez swojego kochanka - Andrzeja Rukuszewicza. Gwiazdorzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności. Gajda w więzieniu spędził 2 lata. Musiał zapłacić także karę w wysokości 30 tysięcy złotych.

Po wielu latach Gajda wrócił do aktorstwa, jednak w większym stopniu skupił się na aktorstwie dubbingowym. Podkładał głos pod postać Smerfa Ważniaka, Żuka Feliksa z "Pszczółki Mai", Kaczora ze "Zwariowanych Melodii". Mieczysław Gajda odszedł w kwietniu 2017 roku.

