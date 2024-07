PRL-owskie targowiska. Kultowe miejsce handlu sprzed lat

Czasy PRL-u wiązały się z wieloma ograniczeniami między innymi co do liczby żywności na osobę. Zdobycie jakichkolwiek produktów w sklepach nie było prostym zadaniem, a czekanie w wielogodzinnych kolejkach nawet w zimie nie napawało entuzjazmem. Iskierką nadziei były popularne wówczas bazary, które przyciągały do siebie tłumy i stały się nie tylko miejscem sprzedaży różnego rodzaju dóbr, ale również punktem spotkań towarzyskich. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądały PRL-owskie targowiska oraz co konkretnie na nich sprzedawano, w naszej galerii znajdziecie archiwalne fotografie.

