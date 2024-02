Maciej Bursztein urodził się 6 października 1983 roku. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie dyrektorem do spraw rozwoju i członkiem zarządu firmy Formaster Group S.A - właściciela marki Dafi. Biegle posługuje się kilkoma językami obcymi. W obecnej kadencji zasiada w Radzie Miasta Kielce, gdzie reprezentuje klub Bezpartyjni i Niezależni.

Bursztein: nie jestem bananowym chłopcem

W styczniu ogłosił już, że prawdopodobnie będzie kandydował na stanowisko prezydenta Kielc z listy Stowarzyszenia Przyjazne Kielce, którego jest prezesem (relację wideo z tamtej konferencji prasowej znajdziecie poniżej). Potwierdził to oficjalnie w środę 7 lutego.

Podczas spotkania z mediami podkreślał, że ostatnie tygodnie upłynęły mu na porządkowaniu spraw zawodowych, tak by mógł spokojnie poświęcić się kampanii, a później w pełni oddać się zarządzaniu miastem wojewódzkim. W pierwszych słowach Bursztein odwołał się do wypowiedzi, które zdarza mu się słyszeć na swój temat.

- Kiedyś jedna z dziennikarek zapytała mnie, czy jestem bananowym chłopcem czy jestem chłopakiem z osiedla. Ewidentnie jestem chłopakiem z osiedla, a konkretnie z osiedla Świętokrzyskiego, tu się wychowałem. Wyjechałem z Kielc, ale tu wróciłem. Mam Kielce w sercu. Tu mieszka moja rodzina, tu prowadzę swoje biznesy, chcę się realizować w Kielcach. Tu jest mój dom. Dlatego kandyduję, bo chcę naprawić sytuację w moim domu. Chcę, żeby w moim domu wszystkim mieszkało się dobrze, żeby mój dom był piękny, żeby wydobyć z niego jego potencjał - mówił Maciej Bursztein.

Chce ściągnąć dużą firmę spożywczą

Mówiąc o swoich priorytetach wymienił trzy: gospodarczą, społeczną i komunikacyjną.

- Już dziś prowadzę rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Mogę zdradzić, że jest to jedna z większych firm spożywczych w Europie. By osiedliła się w Kielcach, potrzeba terenów. Jak chcemy to zrobić? W ciągu najbliższej kadencji utworzę 100h terenów inwestycyjnych, poprzez przekształcanie działek rolnych, skupowanie ich, scalanie i uzbrajanie - wyjaśnia Maciej Bursztein.

Bielecki popiera Burszteina

Konieczność przyciągania do Kielc inwestorów, także w kontekście pozyskiwania środków na wsparcie sportu zawodowego, podkreślał obecny na konferencji Karol Bielecki, były piłkarz ręczny, reprezentant Polski, przez wiele lat występujący w Kielcach a teraz przedsiębiorca - Karol Bielecki.

- Ja założyłem firmę po zakończeniu kariery i oczywiście był problem z tym, żeby uzyskać teren inwestycyjny w Kielcach. Dopiero udało nam się to zrobić w gminie Morawica, gdzie w zasadzie będziemy w tym roku budowali swoją halę. I tam przeniesiemy produkcję - informował Karol Bielecki.

Nie widzę człowieka, który się boi podjąć ryzykowną decyzję, ale widzę człowieka, który już dużo w życiu widział, mimo młodego wieku, ale też ma odwagę, do tego, by rzeczywiście robić rzeczy wielkie. Założenie, prowadzenie własnej firmy, wzięcie odpowiedzialności za setki ludzi w firmie to jest duża odwaga - podkreślał Bielecki zapewniając o swoim poparciu dla Burszteina.

Premia mieszkaniowa i drogi

Kandydat Przyjaznych Kielc zaznaczał także, iż jego drugim priorytetem jest przeciwdziałanie wyludnianiu się Kielc. Propozycją Burszteina i stowarzyszenia jest wprowadzenie „Przyjaznej Premii Mieszkaniowej w wysokości 500 zł miesięcznie, przez 5 lat, dla pięciuset par rocznie". - To pierwszy takie program w skali kraju - mówił Bursztein.

W pierwszej kolejności chce także zająć się jakością kieleckich dróg. - Już jako radny, byłem pomysłodawcą uchwały o wieloletnich remontach nakładkowych i te będą realizowane. 80 milionów rocznie na ten cel pozwoli po pięciu latach wyremontować wszystkie ulice w Kielcach, również te na peryferiach. Przede wszystkim zaś - na wszystkich drogach nieutwardzonych pojawi się w końcu asfalt - dodaje kandydat na prezydenta.

Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia i 21 kwietnia (to termin drugiej tury głosowania na prezydentów, burmistrzów i wójtów).

Czytaj również: