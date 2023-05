Poważny wypadek pod Buskiem-Zdrojem. Nieprzytomną 3-latkę zabrał śmigłowiec

Nieprzytomna 3-latka trafiła do szpitala w wyniku wypadku w Świniarach pod Buskiem-Zdrojem, na drodze krajowej nr 79. Wszystko działo się w niedzielę, 21 maja, przed godz. 18. Według wstępnych ustaleń policji prowadząca skodę 43-letnia Ukrainka, z którą podróżowała troje małych dzieci i 67-letnia matka, zjechała nagle na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z oplem. 3-letnia córka kobiety została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, a jej o 5 lat starsza siostra trafiła karetką do placówki w Kielcach. Do szpitala w Staszowie zostali zabrani: 67-latka oraz prowadzący opla 24-latek i jego pasażerka. Żadnych obrażeń nie odniosła 43-latka i ostatnie z dzieci - 10-letni synek kobiety. Obydwoje kierowcy byli trzeźwi. Droga krajowa nr 79 była zablokowana jeszcze po godz. 20.

