To najstarszy region w Polsce. Prawie co trzeci mieszkaniec to senior

Polskie społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie

Starzenie się jest zjawiskiem zupełnie naturalnym. Czeka to każdego z nas. Jednak z demograficznego punktu widzenia to zjawisko jest postrzegane nieco inaczej. Spadek przyrostu naturalnego sprawia, że starzeje się całe społeczeństwo, co może doprowadzić do licznych problemów, m.in. ekonomicznych. Ten trend jest niestety niepokojący, gdyż średni wiek Polaków wzrasta z roku na rok. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2005 roku osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły 17 procent populacji, natomiast w 2022 roku - już prawie 26 procent. Prognozy nie napawają optymizmem, gdyż w 2060 roku liczba seniorów może wynieść nawet ponad 38 procent!

Gdzie mieszka najwięcej seniorów w Polsce?

Według ostatnich danych GUS, najbardziej licznym, jeśli chodzi o osoby starsze, jest województwo świętokrzyskie, gdzie seniorzy stanowią prawie 29 procent wszystkich mieszkańców. To właśnie ten region określany jest mianem "najstarszego".

Na kolejnych pozycjach znalazły się województwa: łódzkie (28,6 proc.), śląskie (27,6 proc.) zachodniopomorskie (27,5 proc.) i opolskie (27,4 proc.)

Natomiast najmniej osób starszych mieszka w Małopolsce. To niespełna 24 procent wszystkich mieszkańców.

