Przypalał niemowlę zapalniczką! Marcin D. nie miał żadnej litości

Nóż się w kieszeni otwiera!

Przypalał zapalniczką 1,5-roczne dziecko. Marcin D. nie miał żadnej litości. Jest wyrok dla 30-latka

Marcin D. to zwyrodnialec, którego można zestawiać w jednym rzędzie wraz z oprawcą Kamilka z Częstochowy, Dawidem B. Mężczyzna od sierpnia 2021 roku do maja 2022 roku miał znęcać się nad konkubiną i jej synkiem. To, co 29-latek wyprawiał z 1,5-rocznym chłopcem, mrozi krew w żyłach. Marcin D. brał zapalniczkę i przypalał niemowlaka. Prokuratura poinformowała, jaki wyrok dostał sadysta z woj. świętokrzyskiego.