Śmierć policjantki ze Starachowic w pokoju hotelowym. Na jaw wychodzą nowe fakty. Zostawiła listy

Ciało policjantki w hotelu

Makabrycznego odkrycia dokonano 15 marca w hotelu na terenie Skarżyska-Kamiennej. Mundurowi otrzymali informację, że ich koleżanka po fachu wysyła niepokojące wiadomości do znajomej. Ta zaalarmowała policję. Niestety, 42-letnia policjantka już nie żyła. Ciało znaleziono w jednym z pokoi hotelowych. - Wstępne ustalenia posekcyjne wskazują, że do śmierci kobiety nie przyczyniły się osoby trzecie - mówił nam Tomasz Rurarz z prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej. Wszystko wskazuje na to, że policjantka targnęła się na swoje życie.

Śmierć policjantki ze Starachowic. Nowe fakty

Serwis starachowicki.eu informuje, że policjantka przed śmiercią zostawiła list w pokoju. - Rzeczywiście w trakcie oględzin jednego z hotelowych pomieszczeń znaleziony został list, który można określić mianem pożegnalnego - potwierdził prok. Rurarz. Co ciekawe, nie był to jedyny list, było ich kilka. Kolejny znajdował się w miejscu pracy funkcjonariuszki. - Prowadzimy obecnie czynności związane z przesłuchaniami świadków, w tym osób z najbliższego otoczenia kobiety. Przesłuchani na tę okoliczność zostaną również przełożeni funkcjonariuszki oraz policjanci z którymi miała styczność podczas wykonywanych obowiązków służbowych - dodał prokurator w rozmowie z lokalnym serwisem.

Rurarz dodaje, że nie ma informacji, by 42-latka przebywała w Skarżysku-Kamiennej w w ramach wykonywanych obowiązków. Śledczy nie rozważają żadnej kontroli w związku ze sprawą w starachowickiej jednostce na tym etapie śledztwa. Toczy się ono w związku z art. 151 Kodeksu Karnego, którzy brzmi: Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Potrzebujesz wsparcia. Tutaj uzyskasz pomoc:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

