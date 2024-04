Świętokrzyska duma i sława. Co wiesz o... Majonezie Kieleckim? [QUIZ]

i Autor: Lukasz2/Wikimedia Commons Świętokrzyska duma i sława. Co wiesz o... Majonezie Kieleckim?

ToM 14:14

Ciężko wyobrazić sobie sałatkę bez majonezu. Wielu Polaków nie ma wątpliwości - jeśli majonez, to tylko Kielecki! To prawdopodobnie najbardziej znany produkt z Kielc, a wielu smakoszy nie wyobraża sobie zawartości lodówki bez Majonezu Kieleckiego. Historia pysznego dodatku do sałatek i kanapek jest długa. Rozwiąż quiz i przekonaj się, ile wiesz o swoim ulubionym majonezie!