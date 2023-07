Wziął po pijaku auto z posesji szefa i pojechał nim na przejażdżkę! Przerażające sceny

Świętokrzyskie: Pijany 23-latek pędził volkswagenem szefa

Policjanci z KPP w Sandomierzu otrzymali w piątek (28 lipca) informację, że młody kierowca volkswagena jeździ całą szerokością dróg w gminie Obrazów. - Na miejsce natychmiast skierowani zostali funkcjonariusze, którzy zatrzymali do kontroli kierującego volkswagenem. Już chwile później okazało się, że 23-latek siedzący za kierownicą niemieckiego auta jest pijany. Badanie trzeźwości wykazało ponad 4 promile alkoholu w jego organizmie - informuje o zdarzeniu sandomierska policja. Okoliczności tego zdarzenia są bulwersujące. Okazało się bowiem, że 23-latek zabrał pojazd swojego szefa i wybrał się nim na „wycieczkę” . Informację potwierdził sam przełożony kierowcy, który poinformował, że volkswagen zniknął z jego posesji.

To nie wszystkie problemy 23-latka. Na jaw wyszło, że nie ma w ogóle prawa jazdy, zaś podczas pijackiej eskapady uszkodził ogrodzenie na jednej z posesji. - 23-latek trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu doprowadzony został do miejscowej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości oraz krótkotrwałego użycia pojazdu. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - informuje policja.

Co grozi mężczyźnie, który jadąc pijany BMW nie zatrzymał sie do kontroli i zabił rowerzystę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.