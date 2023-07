Wypadła z audi razem z silnikiem. Makabryczna śmierć 25-latki w Świętokrzyskiem

Pościg policji za nietrzeźwym kierowcą BMW w Kielcach! To były sceny jak w filmie akcji. Mężczyzna spowodował kolizje i rozbił auto

Tragiczny wypadek miał miejsce w niedzielę, 2 lipca około godz. 21.00. Jadący DK 79 samochód osobowy wypadł z drogi. Do zdarzenia doszło w miejscowości Luszyca powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie). - Z nieustalonych przyczyn, na łuku drogi w obszarze niezabudowanym, kierująca audi straciła panowanie nad pojazdem, uderzyła w przepust, a pojazd został wyrzucony do góry, uderzył w drzewo i wrócił na drogę. Kobieta wypadła z auta, znajdowała się kilkanaście metrów za nim. Podróżowała sama. Z licznymi obrażeniami została przetransportowana do szpitala - mówi mł. asp. Joanna Szczepaniak z KPP w Staszowie.

Z pojazdu wypadł również silnik, który leżał nieopodal auta. Poszkodowana kobieta została przetransportowana do szpitala. Niestety, w nocy z niedzieli na poniedziałek nadeszły tragiczne wieści. - Kilkanaście minut przed godziną pierwszą otrzymaliśmy informację, że kobieta zmarła - dodaje rzeczniczka policji. Policja bada okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora. Ciało zmarłej zabezpieczono do sekcji zwłok.