W stanie ciężkim przetransportowano go do szpitala. Koszmarny finał wypadku na DK74

Koszmarny wypadek na Torze Kielce! 29-latek zabrany nieprzytomny do szpitala

Wypadek miał miejsce na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Lechów, znajdującej się w powiecie kieleckim. Doszło tam do zderzenia osobówki z motocyklem. Jak przekazała mł.asp. Małgorzata Pędzik z kieleckiej policji, "ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca toyoty yaris jadący od strony Łagowa w kierunku Kielc postanowił skręcić w lewo do posesji, ale nie zauważył motocyklisty, który wykonywał już manewr wyprzedzania. Doszło do zderzenia obu pojazdów".

W wyniku wypadku ranny został motocyklista, którego w stanie ciężkim przewieziono do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policja, która prowadzi dochodzenie w celu ustalenia szczegółowych okoliczności zdarzenia.

Droga krajowa nr 74 jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia w ruchu mogą potrwać do 21:30. Policja apeluje do kierowców o korzystanie z alternatywnych tras oraz zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wypadku.

Aktualizacja, godz. 21:53

Droga krajowa nr 74 została już odblokowana. Dyżurny Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach poinformował Polską Agencję Prasową, że obecnie w miejscu, gdzie doszło do wypadku nie ma już żadnych utrudnień w ruchu