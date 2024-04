Zmarł Mariusz Bilewski, słynny kolarz z Kielc. Ścigał się w zawodach mimo ciężkiej choroby...

Sprawdź, co kupujesz!

Oto najstarszy region w Polsce. Tu średnia wieku jest najwyższa, a co trzeci mieszkaniec to senior

Świętokrzyska duma i sława. Co wiesz o... Majonezie Kieleckim? [QUIZ]

Mariusz Bilewski zmarł nagle we wtorek 2 kwietnia, miał 53 lata. Mieszkał w Kielcach, wcześniej w gminie Wojciechowice w powiecie opatowskim, skąd pochodził. Jego odejście pogrążyło w smutku nie tylko kolarską brać.

Legenda kieleckiego kolarstwa

Bilewski był jednym z najbardziej utytułowanych kolarzy grupy DEK Meble Cyclo Korona Kielce. Na swoim koncie miał medale mistrzostw kraju, był reprezentantem Polski. Oprócz Zbigniewa Piątka, Tomasza Brożyna czy Kazimierza Stafieja był jednym z najlepszym kolarzy kieleckiego klubu w historii. Tak naprawdę, jako zawodnicy, to oni budowali potęgę kolarstwa i w ogóle sportu na Kielecczyźnie. Bilewski miał na koncie m.in. drugie miejsce w słynnym wyścigu Tour de Pologne, ale też wiele innych sukcesów w kraju w różnych kategoriach wiekowych i kolarskich konkurencjach.

Dramat przed wyścigiem

W 1998 roku, tuż przed startem jednego z etapów Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków w Łodzi, uległ wypadkowi. Chciał ominąć dziecko, które nagle wybiegło na trasę, przewrócił się na rowerze i uderzył głową w krawężnik, a nie miał jeszcze założonego kasku, bo razem z innymi zawodnikami dopiero jechał na start. Przeszedł trepanację czaszki. Wypadek przyniósł poważne konsekwencje zdrowotne, bowiem Bilewski doznał dużej utraty słuchu.

Startował w igrzyskach

- Mimo osobistego dramatu nie zrezygnował ze sportu, ścigał się w zawodach niesłyszących, jeszcze dwa lata temu startował w igrzyskach olimpijskich głuchoniemych, gdzie zajął czwarte miejsce. Był wesołym człowiekiem, taką duszą naszego klubu - mówił ze smutkiem Łukasz Dudała, prezes MKS Cyclo Korona Kielce.

Bilewski należał do Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. - W dużej mierze to dzięki jego staraniom stworzyliśmy sekcję dla niesłyszących kolarzy, trenuje w niej sześciu zawodników. Mariusz mógł dalej kontynuować w niej swoją sportową pasję. Niestety, stało się inaczej, jeszcze ciężko w to wszystko uwierzyć... - wspomina Dudała.

Świętokrzyskie. Kibice na meczu Industria Kielce - GOG Gudme w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.