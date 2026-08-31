20-latek planował zamach terrorystyczny. Mateusz studiował na katolickiej uczelni i wyznawał ideologię ISIS

Planował masowy atak na cywilów

Prokuratura zarzuca Mateuszowi W. „planowanie masowego zamachu o charakterze terrorystycznym mającego na celu zabójstwo oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób”. Akt oskarżenia skierowano do sądu 13 sierpnia przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Według śledczych 20‑latek miał zbierać informacje o materiałach wybuchowych, szukać instrukcji dotyczących samodzielnego konstruowania ładunków oraz nawiązywać kontakty, które mogły umożliwić mu dostęp do urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia ataku. Prokuratura podkreśla, że jego działania wpisywały się w ideologię organizacji terrorystycznej Państwa Islamskiego ISIS, odpowiedzialnej za liczne zbrodnie i zamachy na świecie.

Rekrutacja i przygotowania do zamachu

Z ustaleń śledztwa wynika, że Mateusz W. nie działał jedynie w sferze teorii. Miał próbować rekrutować inne osoby do organizacji terrorystycznej, a także „pozyskiwać wsparcie logistyczne i operacyjne” potrzebne do realizacji planu. Według prokuratury jego celem było zastraszenie osób o poglądach sprzecznych z wyznawaną przez niego ideologią.

Zatrzymanie przez ABW i zabezpieczone dowody

20‑latek został zatrzymany 30 listopada 2025 r. przez funkcjonariuszy ABW w mieszkaniu w Lublinie. Był wówczas studentem pierwszego roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tego samego dnia służby przeprowadziły przeszukania w województwie łódzkim i lubelskim, zabezpieczając nośniki danych oraz przedmioty związane z islamem, które – jak wskazano – mogą stanowić materiał dowodowy.

W działaniach brali udział funkcjonariusze szczecińskich jednostek ABW oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Jarmark świąteczny jako cel ataku

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński informował 16 grudnia 2025 r., że miejscem planowanego zamachu miał być jeden z jarmarków świątecznych. Podkreślił, że Mateusz W. jest Polakiem, pochodzi z centralnej Polski i „w sprawie nie ma śladu rosyjskiego”.

20‑latek pozostaje w areszcie

Mateusz W. nadal przebywa w areszcie. Grozi mu wieloletnia kara więzienia.

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