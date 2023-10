i Autor: Karolina Grabowska / CC0 / pexels.com Brutalnie pobili i przywiązali do rury. Wśród oprawców była kobieta

Ile im grozi?

Brutalnie pobili i przywiązali do rury. Wśród oprawców była kobieta

SES 11:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Brutalnie pobili mężczyznę, następnie przywiązali go sznurem do metalowej rury i pozostawili w piwnicy. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Oprawcy nie nacieszyli się długo wolnością i bezkarnością. Policja zatrzymała trzy osoby, w tym jedną kobietę. Wszyscy trafili do aresztu.