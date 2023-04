Brutalny gwałt na 86-latce. Patryk M. stanie przed sądem

Zabarykadował się w mieszkaniu i strzelał do policjantów przez okno

Co się stało?

Portfel z dużą gotówką wrócił do właścicielki. Szczęśliwa kobieta napisała list

Do dramatycznych zdarzeń doszło 17 maja 2022 roku. 86-letnia mieszkanka Kołobrzegu została zgwałcona i pobita. Jak tłumaczył wtedy prok. Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, seniorka trafiła do szpitala ze złamaniem dwóch żeber oraz licznymi, ale niezagrażającymi życiu, obrażeniami nóg i głowy. Pokrzywdzona sama wskazała sprawcę. Według nieoficjalnych informacji, kobieta znała go, ponieważ spotykał się z jedną z jej krewnych.

- Nie tylko pokrzywdzona wskazała go jako sprawcę - dodaje prok. Gąsiorowski. - Sąsiad kobiety słyszał dobiegające z jej mieszkania krzyki i widział wychodzącego z niego Patryka M. w dniu, w którym doszło do popełnienia przestępstwa.

Patryk M. został zatrzymany i trafił do aresztu. 20 maja 2022 r. usłyszał zarzut gwałtu ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna został poddany również obserwacji psychiatrycznej, Biegli stwierdzili, że w chwili popełniania czynu był on poczytalny.

- Mężczyzna w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień - tłumaczy prokurator. - Nie wiadomo więc, jaki był motyw jego działania

Po trwającym blisko rok śledztwie, Prokuratura Okręgowa w Koszalinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M. Oznacza to, że niebawem 39-latek odpowie przed sądem za swoje czyny. Za gwałt ze szczególnym okrucieństwem grozi mu od 5 do 15 lat więzienia.

Sonda Czy kara za gwałt powinna być wyższa? Zdecydowanie tak Absolutnie nie Trudno powiedzieć