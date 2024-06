To prawdziwy zając-obieżyświat! Przejechał "na gapę" prawie 700 kilometrów!

W minionych latach podczas dużych turniejów piłkarskich mieszkańcy Koszalina mecze oglądali zazwyczaj na terenie przy Rynku Staromiejskim. W tym roku zdecydowano się jednak wprowadzić zmiany. Zmagania naszej reprezentacji koszalinianie obejrzą teraz na słynnym w mieście amfiteatrze.

W Amfiteatrze przygotowaliśmy 4000 miejsc dla publiczności. Wstęp do strefy będzie bezpłatny, każdy z wchodzących kibiców otrzyma opaskę na rękę, która uprawniać go będzie do przebywania na terenie imprezy masowej. Wokół Amfiteatru natomiast powstanie strefa gastronomiczna oraz rekreacyjna tak, aby każdy dzień meczowy był wyjątkowym świętem w naszym mieście. Szykujemy wiele atrakcji, o których informować będziemy na bieżąco – mówił Łukasz Bednarek.

Koszalińska strefa kibica na terenie amfiteatru będzie czynna:

16 czerwca 2024 (niedziela),

21 czerwca 2024 (piątek),

25 czerwca 2024 (wtorek).

Co ważne, w przypadku awansu polskich piłkarzy do ćwierćfinału, mecz zaplanowany na 30 czerwca będzie transmitowany na Rynku Staromiejskim, bowiem tego dnia w amfiteatrze zaplanowano już koncert.

Dla osób, którym nie uda się dotrzeć na amfiteatr, mamy dobrą informację. W mieście działać będzie jeszcze jedna strefa kibica przy ulicy Wańkowicza 82, w restauracji Ambasada.

