Podejrzany ford i obywatelska interwencja

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, 30 marca na ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu. Po godzinie 22:00 dyżurny kołobrzeskiej komendy otrzymał informację o nietrzeźwym kierowcy. Zgłaszający, jadąc autem jako pasażer, zauważył przed sobą pojazd marki Ford, który wzbudził jego podejrzenie.

Świadek wraz z kierowcą audi postanowili zajechać drogę kierującemu fordem. Ten, chcąc ominąć przeszkodę najechał na pojazd. Po zatrzymaniu mężczyzna z audi podszedł do niego, jednak kierujący zaczął cofać i próbować odjechać.

Trzeba było wybić szybę

Żeby powstrzymać kierowcę forda przed ucieczką, konieczne było wybicie szyby w drzwiach. Na miejscu pojawił się patrol policji. Funkcjonariusze zatrzymali 36-latka. Podejrzenia co do jego stanu trzeźwości potwierdziły się. Badanie alkomatem wykazało, że miał on 2,4 promila alkoholu w organizmie.

Nieodpowiedzialny kierowca odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Poza utratą prawa jazdy 36-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

