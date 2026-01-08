Chwile grozy na Orszaku Trzech Króli. Dron spadł obok ludzi!

Dron spadł na Orszaku Trzech Króli – o krok od tragedii!

6 stycznia, na ulicy Mickiewicza w Szczecinku, podczas odbywającego się tam Orszaku Trzech Króli, doszło do niebezpiecznego incydentu. Jak donoszą lokalne media, dron rejestrujący wydarzenie zahaczył o gałęzie i spadł tuż obok uczestników pochodu, w tym dzieci przebranych za trzech króli oraz kucyka, na którym siedziało dziecko.

„Maszyna spadła niemal dosłownie pod nogi idących na czele pochodu, którzy prowadzili kucyka z siedzącym na nim dzieckiem”

–relacjonuje lokalny portal "Temat Szczecinecki".

Na szczęście, zwierzę się lekko wystraszyło, ale nie spanikowało, a dron nikomu nie spadł na głowę.

Kto odpowiada za niebezpieczny lot drona nad tłumem? Pytania bez odpowiedzi

Okazało się, że dron należy do jednego z lokalnych stowarzyszeń, które regularnie dokumentuje miejskie imprezy. Dziennikarze "Tematu Szczecineckiego" skontaktował się z organizacją, pytając, czy lot nad tłumem był zgłoszony i czy operator urządzenia posiadał wymagane uprawnienia.

Z krótkiej i bardzo lakonicznej odpowiedzi na zadane pytania wynikało, że "każdorazowo odpowiedź brzmi Tak”. Lokalni dziennikarze uważają jednak, że odpowiedź wywołuje lawinę wątpliwości i podejrzeń. Przepisy w tej kwestii są jasne. Loty dronem nad zgromadzeniami wymagają zgłoszenia, a operator musi mieć odpowiednie kwalifikacje. Zdaniem stowarzyszenia, do którego należała "pechowa" maszyna, wszystko było zgodne z prawem. Jednak brak konkretnych odpowiedzi, dodatkowo z żądaniem autoryzacji wypowiedzi, budzą wiele wątpliwości.

Bezpieczeństwo to podstawa

Ten incydent, choć zakończył się szczęśliwie, przypomina, jak ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących lotów dronami, zwłaszcza nad zgromadzeniami ludzi.

