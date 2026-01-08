Chwile grozy na Orszaku Trzech Króli. Dron spadł obok ludzi!

Podczas Orszaku Trzech Króli dron spadł tuż obok idących ludzi i kucyka z dzieckiem. Maszyna zahaczyła o gałęzie i runęła w dół. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak konsekwencje mogły być bardzo poważne. Kto odpowiada za to niebezpieczne zdarzenie?

Niebezpieczny incydent na Orszaku Trzech Króli. Dron spadł obok ludzi

Dron spadł na Orszaku Trzech Króli – o krok od tragedii!

6 stycznia, na ulicy Mickiewicza w Szczecinku, podczas odbywającego się tam Orszaku Trzech Króli, doszło do niebezpiecznego incydentu. Jak donoszą lokalne media, dron rejestrujący wydarzenie zahaczył o gałęzie i spadł tuż obok uczestników pochodu, w tym dzieci przebranych za trzech króli oraz kucyka, na którym siedziało dziecko.

„Maszyna spadła niemal dosłownie pod nogi idących na czele pochodu, którzy prowadzili kucyka z siedzącym na nim dzieckiem”

–relacjonuje lokalny portal "Temat Szczecinecki".

Na szczęście, zwierzę się lekko wystraszyło, ale nie spanikowało, a dron nikomu nie spadł na głowę.

Kto odpowiada za niebezpieczny lot drona nad tłumem? Pytania bez odpowiedzi

Okazało się, że dron należy do jednego z lokalnych stowarzyszeń, które regularnie dokumentuje miejskie imprezy. Dziennikarze "Tematu Szczecineckiego" skontaktował się z organizacją, pytając, czy lot nad tłumem był zgłoszony i czy operator urządzenia posiadał wymagane uprawnienia.

Z krótkiej i bardzo lakonicznej odpowiedzi na zadane pytania wynikało, że "każdorazowo odpowiedź brzmi Tak”. Lokalni dziennikarze uważają jednak, że odpowiedź wywołuje lawinę wątpliwości i podejrzeń. Przepisy w tej kwestii są jasne. Loty dronem nad zgromadzeniami wymagają zgłoszenia, a operator musi mieć odpowiednie kwalifikacje. Zdaniem stowarzyszenia, do którego należała "pechowa" maszyna, wszystko było zgodne z prawem. Jednak brak konkretnych odpowiedzi, dodatkowo z żądaniem autoryzacji wypowiedzi, budzą wiele wątpliwości.

Bezpieczeństwo to podstawa

Ten incydent, choć zakończył się szczęśliwie, przypomina, jak ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących lotów dronami, zwłaszcza nad zgromadzeniami ludzi.

Orszak Trzech Króli w Szczecinie
