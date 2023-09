Wszedł do wody i zniknął. Później zauważyli jego ciało unoszące się na wodzie

To ważna inwestycja

To był pierwszy taki przypadek w Polsce. Bankructwo gminy Ostrowice wróciło na salę sądową

Program mający na celu reintrodukcję rysia, czyli przywrócenia tego gatunku w zachodniopomorskich lasach. prowadzi Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze.

Hiena, Tuja i Rambo trafiły do lasów kilka dni temu. Wcześniej były hodowane w zagrodzie, gdzie były przygotowywane do życia na wolności. Rysie, które zamieszkały na terenie Nadleśnictw Czarnobór i Szczecinek, posiadają nadajniki GPS, dzięki którym przyrodnicy mogą na bieżąco śledzić ich migrację. Informacje pozyskane w ten sposób mogą się okazać niezwykle cenne przy kolejnych takich działaniach. Do tej pory w północno-zachodniej Polsce na wolność wypuszczono ponad 70 rysi.

Leśnicy opublikowali w sieci nagranie, na którym widać jednego z rysi, który trafił do swojego naturalnego środowiska. Krótki film, który został opublikowany m.in. na Twitterze i Facebooku, robi wrażenie.

"Wszystkie Ryśki, to fajne chłopaki"

"Uwielbiam patrzeć na te kotki, są takie piękne"

- czytamy m.in. w komentarzach.

Pojawiły się również obawy o bezpieczeństwo rysi wypuszczonych na wolność.

"Nie wiem czy warto to rozpowszechniać ze względu na kłusowników"

"Zaraz znowu jakiś upośledzony myśliwy odstrzeli 'bo szkodnik'"

- obawiają się internauci. Nie bez powodu, gdyż w ostatnim czasie w regionie doszło do przypadków zastrzelenia rysia, m.in. pod Chociwlem i w okolicach Choszczna.

Hiena, Tuja i Rambo - kolejne trzy rysie zostały wypuszczone w okolicach Szczecinka w ramach reintrodukcji „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”. Serdecznie witamy!🎥 Paweł Winnicki#NadleśnictwoSzczecinek#NadleśnictwoCzarnobór pic.twitter.com/xOtiYW1tlW— Lasy Państwowe (@LPanstwowe) September 25, 2023

Czy potrafisz prawidłowo określić płeć zwierząt? Pytanie 1 z 10 Samica psa to: łania suka psica Dalej