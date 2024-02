Do skandalicznej sytuacji doszło w jednej z kołobrzeskich szkół karate. Ofiarą trenera miała paść jedna z jego podopiecznych. Mężczyznę zatrzymano. Waldemar D. usłyszał zarzut usiłowania do poddania się innej czynności seksualnej osoby poniżej 15. roku życia i we wrześniu 2022 r. trafił do aresztu.

W wyniku śledztwa ustalono, że ofiarą mężczyzny padły dwie dziewczynki, które uczęszczały na zajęcia. Do molestowania miało dochodzić podczas treningów w Trzebiatowie i na obozach sportowych m.in. w Zakopanem. W przypadku pierwszej dziewczynki miało to miejsce między marcem 2021 i styczniem 2022 r., natomiast wobec drugiej - między czerwcem 2021 i kwietniem 2022 r. Doszło nawet do próby gwałtu.

Oskarżony 58-latek stanął przed sądem w listopadzie 2023 r. Ze względu na charakter przestępstwa i by uniknąć obrazy dobrych obyczajów oraz naruszenia ważnego interesu prywatnego pokrzywdzonych małoletnich, proces toczył się z wyłączeniem jawności. 5 lutego 2024 r. Waldemar D. usłyszał wyrok 8 lat więzienia. Do kary zaliczony zostanie czas, który spędził w areszcie.

Mężczyzna otrzymał również dożywotni zakaz "zajmowania wszelkich stanowisk i wykonywania wszelkich zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi". Dodatkowo, przez kolejne 15 lat nie może przebywać w miejscach związanych z wychowaniem, edukacją, opieką i wypoczynkiem małoletnich.

Wyrok nie jest prawomocny.