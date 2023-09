i Autor: congerdesign / CC0 / pixabay.com Marysia sprzedawała wiśnie z sadu swojego dziadka. Nagle wpadł sanepid. Jest reakcja GIS po "nalocie" urzędników

Wydano komunikat

O niecodziennej interwencji sanepidu, do której doszło we wsi Lubno pod Wałczem (woj. zachodniopomorskie) zrobiło się głośno w całej Polsce. 16-letnia Marysia, by pomóc swojemu dziadkowi i zarobić trochę pieniędzy na szkolną wycieczkę, sprzedawała wiśnie z jego sadu. Niespodziewanie na straganie nastolatki pojawiły się urzędniczki sanepidu. Dziewczynka szybko pożałowała tej "lekcji przedsiębiorczości". Głos w tej sprawie zabrał Główny Inspektorat Sanitarny.