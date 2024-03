Rozpędzone BMW wjechało w grupę pieszych. Horror w Białogardzie

i Autor: KWP Białystok Młody kierowca BMW wjechał w grupę pieszych w Białogardzie. Dwóch nastolatków w szpitalu

vera | PAP 9:04

Wszyscy jeszcze pamiętamy to, co wydarzyło się na początku marca w Szczecinie. 33-latek wjechał w grupę osób na placu Rodła w Szczecinie. 20 osób zostało rannych. W poniedziałek (11.03) w Białogardzie doszło do podobnego zdarzenia. Kierowca BMW wjechał w grupę pieszych znajdujących się na chodniku. Dwóch nastolatków zostało rannych.