Cofka wiatrowa odsłoniła dno Bałtyku

Jak informuje Sieć Obserwatorów Burz, cofka wiatrowa spowodowała cofnięcie się wody w Morzu Bałtyckim o kilkadziesiąt metrów, odsłaniając w niektórych miejscach wybrzeża dno. Na płytkich, przybrzeżnych wodach odsłonięte zostały drewniane ostrogi, podwodne konstrukcje mające za zadanie chronić brzegi, kamienie, a nawet zatopione obiekty, które były skrywane pod wodą od wielu lat, a nawet dziesięcioleci. W wielu nadmorskich miejscowościach plaże stały się wyjątkowo szerokie. Tak było m.in. w Kołobrzegu, gdzie morze cofnęło się niemal o całą długość molo.

To rzadkie zjawisko przyciągnęło uwagę mieszkańców i turystów, którzy tłumnie ruszyli na plaże, by zobaczyć odsłonięte dno Bałtyku na własne oczy.

„Na płytkich, przybrzeżnych wodach odsłonięte zostały drewniane ostrogi, podwodne konstrukcje mające za zadanie chronić brzegi czy kamienie. W wielu miejscach plaże są szerokie i suche”

- napisano na profilu Sieci Obserwatorów Burz.

Synoptycy uspokajają: Cofka wiatrowa potrwa krótko

Cofka wiatrowa jest nie tylko zjawiskiem rzadkim, ale też krótkotrwałym, które ustępuje po zmianie kierunku wiatru. Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, zjawisko cofki wiatrowej może występować jeszcze do poniedziałku do godzin południowych, ponieważ później wiatr zmieni kierunek.

Sztorm na Bałtyku i ostrzeżenia IMGW

Nad Bałtykiem od soboty utrzymuje się sztormowa pogoda. W części województwa zachodniopomorskiego obowiązywały alarmy pierwszego stopnia IMGW przed silnym wiatrem, który osiągał w porywach prędkość do 85 kilometrów na godzinę. Sytuacja pogodowa ma ulec poprawie już w poniedziałek, 6 października.

