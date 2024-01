Wsiadła do samochodu i przepadła bez wieści. Gdzie jest 15-letnia Justyna?

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek około godz. 15:40 w Karkowie w powiecie kołobrzeskim na drodze wojewódzkiej nr 162. Samochód osobowy zderzył się z autobusem dowożącym pracowników do pobliskiego zakładu pracy. W wypadku zginęła osoba podróżująca osobówką. W autobusie było około 30 osób, jedna z nich została poszkodowana.

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Pracują tam służby, w tym cztery zastępy straży pożarnej.

Okoliczności śmiertelnego wypadku wyjaśniać będzie policja pod nadzorem prokuratora.

