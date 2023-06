Pomidorowo-truskawkowa "masakra" w centrum miasta. Czerwona breja wylała się na drogę

One go kochały, on je okradł i zabił. Potwór z Kołobrzegu usłyszał wyrok

Na jezdnię trafiły blisko dwie tony bioodpadów, które sprawiły, że jezdnia całkowicie pokryła się czerwoną breją i stała się nieprzejezdna. Do akcji ruszyli strażacy z PSP i OSP w Czaplinkku, pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, policja, straż miejska i zarządca drogi. Zdarzenie miało miejsce w ciągu drogi krajowej nr 20, gdzie panuje wzmożony ruch samochodowy. Spowodowało to duże utrudnienia dla kierowców jadących od strony Szczecinka. Wprowadzono ruch wahadłowy. Sytuację udało się opanować w ciągu kilku godzin.

Początkowo nie było wiadomo, co tak naprawdę znajdowało się w uszkodzonej ciężarówce. W mediach społecznościowych na przemian krążyły informacje o pomidorach, truskawkach, a nawet cebuli. Wątpliwości rozwiali przedstawiciele firmy, do której należał pojazd, informując, że były to "odpady po produkcji truskawek i pomidorów". Jak dodali "odpięło się zabezpieczenie od naczepy ciężarówki", co skutkowało, że cała czerwona zawartość rozlała się na drogę. "W imieniu naszego odbiorcy uprzejmie przepraszamy za zaistniałą sytuację i nieprzyjemności z tym związane" - napisali w mediach społecznościowych.

