Nie uniknie kary

Potrzebował wódki i papierosów. Za zakupy "zapłacił" betonowym bloczkiem

SES 8:51 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zdecydowanie nie tak powinny wyglądać zakupy w sklepie spożywczym. 44-latek, który postanowił zaopatrzyć się w alkohol i papierosy, zrobił to w dość niekonwencjonalny sposób. Mianowicie włamał się do sklepu w centrum Koszalina, wykorzystując do tego celu betonowy bloczek. 44-latek nie uniknie konsekwencji.