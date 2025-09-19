Szaleńczy rajd hulajnogą w Koszalinie. 15-latek gnał 90 km/h, uciekając przed policją!

Piotr Domin
Piotr Domin
Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-09-19 10:34

Policjanci przecierali oczy ze zdumienia, gdy podczas rutynowego patrolu w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) zauważyli nastolatka na hulajnodze elektrycznej, który przewoził pasażerkę. Zamiast zatrzymać się na wezwanie, młody kierowca wcisnął gaz do dechy i rozpoczął szaleńczą ucieczkę. Jego brawurowa jazda mogła skończyć się tragicznie

Super Express Google News

Koszalin. 15-latek na hulajnodze kontra policja! Chwile grozy

To cud, że nie doszło do tragedii! Policjanci z koszalińskiej drogówki nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy podczas patrolu zauważyli nastolatka, który na hulajnodze elektrycznej przewoził koleżankę. Zamiast grzecznie zjechać na bok, 15-latek wcisnął „gaz do dechy” i próbował uciekać.

Nastolatek zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe radiowozu. Pędząc wzdłuż przejścia dla pieszych, wjechał wprost pod nogi grupy ludzi. Przerażeni przechodnie musieli uskakiwać, by nie zostać staranowani. Centymetry dzieliły od dramatu! Policjanci natychmiast ruszyli za nieletnim rajdowcem. Ucieczka długo nie trwała, chłopak nie miał szans w starciu z radiowozem i został szybko zatrzymany.

Okazało się, że to 15-latek z Koszalina, a pasażerką była jego rówieśniczka. Żadne z nich nie miało wymaganych uprawnień. Gdy policjanci sprawdzili maszynę, złapali się za głowy. Hulajnoga mogła rozpędzić się do… 90 km/h! To prawie tyle, ile samochód na krajówce! A przypomnijmy – maksymalna dozwolona prędkość hulajnóg to zaledwie 20 km/h.

Nastolatek odpowie teraz przed sądem rodzinnym. Lista jego przewinień jest długa: ucieczka przed policją, jazda po pasach, przewożenie pasażerki, brak uprawnień i stwarzanie ogromnego zagrożenia na drodze.

CZYTAJ TEŻ: Łabędź spacerował po drodze. Groziło mu niebezpieczeństwo. Policjant ruszył na pomoc

Polecany artykuł:

Ukraiński influencer upokarzał bezdomnych. Film na Instagramie wywołał skandal
Sonda
Czy uważasz, że elektryczne hulajnogi są niebezpieczne?
12-latek wpadł wprost pod dostawczaka! Nagranie mrozi krew w żyłach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
HULAJNOGA ELEKTRYCZNA
NASTOLATEK
POŚCIG
KOSZALIN
DROGÓWKA