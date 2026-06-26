To najbardziej tętniąca życiem plaża nad Bałtykiem! Znajduje się w uzdrowiskowej miejscowości

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-26 4:56

Latem trudno znaleźć drugie takie miejsce nad polskim morzem. Szeroka plaża, tętniąca życiem promenada, liczne restauracje, kawiarnie i atrakcje sprawiają, że Kołobrzeg od lat przyciąga tłumy turystów. Teraz uzdrowiskowe miasto zdobyło kolejne wyróżnienie. W najnowszym rankingu Travelist plaża w Kołobrzegu została uznana za najbardziej tętniącą życiem plażę nad Bałtykiem.

Kołobrzeg znów na szczycie. Turyści nie mieli wątpliwości

Polskie wybrzeże co roku przyciąga miliony turystów, którzy szukają idealnego miejsca na wakacyjny wypoczynek. Która plaża oferuje najlepsze warunki do relaksu, a gdzie przez całe lato panuje najbardziej imprezowa atmosfera? Odpowiedzi na te pytania przynosi najnowszy Ranking Polskich Plaż 2026 przygotowany przez Travelist. Zestawienie powstało na podstawie głosów internautów, którzy oceniali nadmorskie kurorty w kilku kategoriach. W kategorii "Plaża najbardziej tętniąca życiem" zwyciężył Kołobrzeg - uzdrowiskowe miasto w województwie zachodniopomorskim, które wyprzedziło Świnoujście i Sopot.

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Plaża pełna atrakcji od rana do późnego wieczora

Kołobrzeska plaża słynie nie tylko z szerokiego pasa złotego piasku, ale także z bogatej infrastruktury. W sezonie letnim działają tu liczne punkty gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego oraz strefy rekreacyjne. W pobliżu znajdują się ścieżki spacerowe i rowerowe, a nadmorska promenada niemal przez cały dzień wypełniona jest spacerowiczami.

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Plaża w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Panorama Kołobrzegu z lotu ptaka, ukazująca długą piaszczystą plażę, molo oraz latarnię morską w centrum kadru, otoczoną portem i zabudową miejską. Błękitne morze z falami rozciąga się wzdłuż wybrzeża, tworząc malowniczy krajobraz, o którym więcej przeczytasz na naszym portalu.
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Kołobrzeg wyprzedził Świnoujście i Sopot

W kategorii "Plaża najbardziej tętniąca życiem" Kołobrzeg zajął pierwsze miejsce z wynikiem 14,88 proc. głosów. Drugie miejsce przypadło Świnoujściu (14,20 proc.), a podium zamknął Sopot z wynikiem 13,93 proc. Wyróżnienie pokazuje, że Kołobrzeg pozostaje jednym z najchętniej odwiedzanych kurortów nad Bałtykiem i skutecznie łączy funkcję uzdrowiska z ofertą dla osób szukających aktywnego wypoczynku.

  • I miejsce – Kołobrzeg – 14,88 proc.
  • II miejsce – Świnoujście – 14,20 proc.
  • III miejsce – Sopot – 13,93 proc.
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KOŁOBRZEG
PLAŻA