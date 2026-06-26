To najbardziej tętniąca życiem plaża nad Bałtykiem! Znajduje się w uzdrowiskowej miejscowości

Kołobrzeg znów na szczycie. Turyści nie mieli wątpliwości

Polskie wybrzeże co roku przyciąga miliony turystów, którzy szukają idealnego miejsca na wakacyjny wypoczynek. Która plaża oferuje najlepsze warunki do relaksu, a gdzie przez całe lato panuje najbardziej imprezowa atmosfera? Odpowiedzi na te pytania przynosi najnowszy Ranking Polskich Plaż 2026 przygotowany przez Travelist. Zestawienie powstało na podstawie głosów internautów, którzy oceniali nadmorskie kurorty w kilku kategoriach. W kategorii "Plaża najbardziej tętniąca życiem" zwyciężył Kołobrzeg - uzdrowiskowe miasto w województwie zachodniopomorskim, które wyprzedziło Świnoujście i Sopot.

Plaża pełna atrakcji od rana do późnego wieczora

Kołobrzeska plaża słynie nie tylko z szerokiego pasa złotego piasku, ale także z bogatej infrastruktury. W sezonie letnim działają tu liczne punkty gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego oraz strefy rekreacyjne. W pobliżu znajdują się ścieżki spacerowe i rowerowe, a nadmorska promenada niemal przez cały dzień wypełniona jest spacerowiczami.

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Plaża w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

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Kołobrzeg wyprzedził Świnoujście i Sopot

W kategorii "Plaża najbardziej tętniąca życiem" Kołobrzeg zajął pierwsze miejsce z wynikiem 14,88 proc. głosów. Drugie miejsce przypadło Świnoujściu (14,20 proc.), a podium zamknął Sopot z wynikiem 13,93 proc. Wyróżnienie pokazuje, że Kołobrzeg pozostaje jednym z najchętniej odwiedzanych kurortów nad Bałtykiem i skutecznie łączy funkcję uzdrowiska z ofertą dla osób szukających aktywnego wypoczynku.

I miejsce – Kołobrzeg – 14,88 proc.

II miejsce – Świnoujście – 14,20 proc.

III miejsce – Sopot – 13,93 proc.