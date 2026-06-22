ESKA Music Tour 2026 zawita do Kołobrzegu. Na scenie IRA i Bryska

2026-06-22 6:12 Materiał sponsorowany

Kołobrzeg szykuje się na wieczór pełen muzycznych emocji. Już 28 czerwca nadmorskie miasto będzie gospodarzem kolejnego koncertu w ramach ESKA Music Tour 2026. Przy latarni morskiej wystąpią rockowa legenda – IRA oraz Bryska, jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia.

IRA i Bryska rozgrzeją Kołobrzeg. ESKA Music Tour 2026 nadciąga nad Bałtyk
Autor: Miasto Kołobrzeg/ Materiały prasowe

Kołobrzeg szykuje się na wyjątkowy muzyczny wieczór. W niedzielę, 28 czerwca, na placu przy latarni morskiej odbędzie się kolejny koncert w ramach ESKA Music Tour 2026. Wydarzenie rozpocznie się wieczorem i zgromadzi zarówno mieszkańców, jak i turystów wypoczywających nad Bałtykiem.

Główną gwiazdą koncertu będzie zespół IRA, który od lat należy do czołówki polskiej sceny rockowej. Grupa z wokalistą Arturem Gadowskim ma na koncie takie przeboje jak „Nadzieja”, „Ona jest ze snu” czy „Mój dom”. Zespół od dekad gromadzi tłumy na koncertach i pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych rockowych formacji w Polsce.

IRA i Bryska rozgrzeją Kołobrzeg. ESKA Music Tour 2026 nadciąga nad Bałtyk
Autor: Archiwum prywatne

Publiczność usłyszy również Bryskę, artystkę, której przeboje regularnie podbijają listy przebojów i serwisy streamingowe. Popularność przyniosły jej utwory „Lato (pocałuj mnie)”, „Odbicie” czy „Mam kogoś lepszego”. Artystka wyróżnia się nowoczesnym połączeniem popu i muzyki elektronicznej.

ESKA Music Tour 2026 zawita do Kołobrzegu. Na scenie IRA i Bryska
Autor: Organizator / Materiały prasowe

Całość poprowadzi Michał Hanczak, doskonale znany słuchaczom Radia ESKA.

ESKA Music Tour od kilku lat przemierza Polskę, odwiedzając największe miasta i popularne miejscowości turystyczne. Tegoroczna trasa obejmuje kilkadziesiąt koncertów, podczas których występują najbardziej rozpoznawalni artyści krajowej sceny muzycznej.

ESKA Music Tour 2026 zawita do Kołobrzegu. Na scenie IRA i Bryska
Autor: Eska Music Tour 2026/ Materiały prasowe

Koncert będzie także doskonałą okazją do odwiedzenia samego Kołobrzegu. Odwiedzający mogą wypoczywać na plaży albo zwiedzać port, molo, latarnię morską, XIX-wieczne nadmorskie parki oraz szereg historycznych zabytków w centrum miasta.

Zwiedzanie zacząć można od mola, którego konstrukcja liczy 220 metrów. Mierząca 26 metrów latarnia morska góruje nad portem i dostępna jest dla turystów. Możemy tutaj przespacerować się najdłuższą polską promenadą o długości 3140 metrów.

ESKA Music Tour 2026 zawita do Kołobrzegu. Na scenie IRA i Bryska
Galeria zdjęć 5

Koniecznym punktem każdej wycieczki jest pochodząca z XIV wieku i wybudowana w stylu gotyckim Katedra. Nie można przegapić wizyty w Ratuszu, zbudowanym w latach 1829-1832. Udekorowany wieżyczkami neogotycki budynek przypomina średniowieczny zamek obronny.

Stąd już niedaleko do Muzeum Oręża Polskiego, w zbiorach którego znajduje się kolekcja średniowiecznej broni, eksponaty związane z walką na morzu, czołgi i samoloty oraz kolekcja mundurów. 

Wszystko wskazuje na to, że ostatni weekend czerwca w Kołobrzegu upłynie pod znakiem muzyki, wakacyjnej energii i wspólnej zabawy pod sceną.

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