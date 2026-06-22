ESKA Music Tour 2026 zawita do Kołobrzegu. Na scenie IRA i Bryska

Kołobrzeg szykuje się na wyjątkowy muzyczny wieczór. W niedzielę, 28 czerwca, na placu przy latarni morskiej odbędzie się kolejny koncert w ramach ESKA Music Tour 2026. Wydarzenie rozpocznie się wieczorem i zgromadzi zarówno mieszkańców, jak i turystów wypoczywających nad Bałtykiem.
Główną gwiazdą koncertu będzie zespół IRA, który od lat należy do czołówki polskiej sceny rockowej. Grupa z wokalistą Arturem Gadowskim ma na koncie takie przeboje jak „Nadzieja”, „Ona jest ze snu” czy „Mój dom”. Zespół od dekad gromadzi tłumy na koncertach i pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych rockowych formacji w Polsce.
Publiczność usłyszy również Bryskę, artystkę, której przeboje regularnie podbijają listy przebojów i serwisy streamingowe. Popularność przyniosły jej utwory „Lato (pocałuj mnie)”, „Odbicie” czy „Mam kogoś lepszego”. Artystka wyróżnia się nowoczesnym połączeniem popu i muzyki elektronicznej.
Całość poprowadzi Michał Hanczak, doskonale znany słuchaczom Radia ESKA.
ESKA Music Tour od kilku lat przemierza Polskę, odwiedzając największe miasta i popularne miejscowości turystyczne. Tegoroczna trasa obejmuje kilkadziesiąt koncertów, podczas których występują najbardziej rozpoznawalni artyści krajowej sceny muzycznej.
Koncert będzie także doskonałą okazją do odwiedzenia samego Kołobrzegu. Odwiedzający mogą wypoczywać na plaży albo zwiedzać port, molo, latarnię morską, XIX-wieczne nadmorskie parki oraz szereg historycznych zabytków w centrum miasta.
Zwiedzanie zacząć można od mola, którego konstrukcja liczy 220 metrów. Mierząca 26 metrów latarnia morska góruje nad portem i dostępna jest dla turystów. Możemy tutaj przespacerować się najdłuższą polską promenadą o długości 3140 metrów.
Koniecznym punktem każdej wycieczki jest pochodząca z XIV wieku i wybudowana w stylu gotyckim Katedra. Nie można przegapić wizyty w Ratuszu, zbudowanym w latach 1829-1832. Udekorowany wieżyczkami neogotycki budynek przypomina średniowieczny zamek obronny.
Stąd już niedaleko do Muzeum Oręża Polskiego, w zbiorach którego znajduje się kolekcja średniowiecznej broni, eksponaty związane z walką na morzu, czołgi i samoloty oraz kolekcja mundurów.
Wszystko wskazuje na to, że ostatni weekend czerwca w Kołobrzegu upłynie pod znakiem muzyki, wakacyjnej energii i wspólnej zabawy pod sceną.