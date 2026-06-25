Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju! Ranni pacjenci i personel medyczny

Wstrząsający atak nożownika w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju postawił służby na nogi, wywołując dramatyczne sceny.

19-letni napastnik wtargnął do placówki, raniąc ostrym narzędziem personel medyczny oraz pacjentów.

Cztery osoby, w tym lekarz i pielęgniarka, odniosły obrażenia, a policja natychmiast zatrzymała agresora.

O szczegółach tego zdarzenia piszemy poniżej.

Nożownik wtargnął do szpitala w Jastrzębiu zdroju. Są ranni

Do ataku doszło w czwartek, 25 czerwca wieczorem w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Jak podaje TVN24, napastnik zaatakował personel medyczny oraz pacjentów. W wyniku zdarzenia ranne zostały cztery osoby – lekarz, pielęgniarka oraz dwóch pacjentów.

Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez dziennikarzy wśród zaatakowanych osób znalazł się ordynator oddziału gastrologii.

Policja zatrzymała 19-latka. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane pod nadzorem prokuratora

Zgłoszenie o ataku wpłynęło do policji krótko po godzinie 18. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy, którzy zatrzymali podejrzanego.

- Dzisiaj po godzinie 18:00 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem. 19-letni obywatel Polski został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów. Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia – informują śląscy policjanci w komunikacje na Facebooku.

Na razie nie wiadomo, co było motywem działania 19-latka.

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