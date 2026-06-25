Uratowali życie topiącego się mężczyzny. Eliza i Janek to młodzi bohaterowie!

Eliza i Janek uratowali topielca. Zostali docenieni

W czwartek tuż po godz. 13:00 salą sesyjną w tyskim Urzędzie Miasta wstrząsnęły gromkie brawa. Owacją na stojąco fetowano dwoje nastolatków - Elizę Koperę i Jana Tomczyka. Zostali zaproszeni przez prezydenta Tychów, który chciał im pogratulować postawy i przekazać upominki.

Eliza i Janek w ubiegły weekend wyciągnęli z wody stawu topielca, a następnie przeprowadzili wzorowa akcję resuscytacyjną. Mężczyzna został uratowanym.

- Kilka dni temu przekonaliśmy się jak ogromne znaczenie mają wiedza, odpowiedzialność i umiejętność i odpowiedniej reakcji w sytuacji zagrożenia. Są z nami dziś Jan Tomczyk i Eliza Kopera z I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego. Ci młodzi ludzie kilka dni temu stali się bohaterami. Nad stawem w Katowicach zauważyli tonącego mężczyznę i w sytuacji, która dla wielu z nas pewnie byłaby paraliżująca, oni nie pozostali bierni, zareagowali natychmiast, wiedzieli co należny robić. Dzięki ich odwadze i determinacji uratowali życie człowieka. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem waszej postawy - komplementował młodych uczniów prezydent Maciej Gramatyka.

"To niezwykle skromne dzieciaki"

Eliza i Janek zostali obdarowani kilkoma upominkami oraz dyplomami. Na uroczystości obecni byli również ich dyrektor Joanna Wojtynek, wychowawczyni Natalia Nowosad oraz nauczyciel edukacji ds. bezpieczeństwa Marcin Nycz.

- To niezwykle skromne dzieciaki, uczniowie pierwszej klasy, więc nie mają jeszcze takiej siły przebicia, ale mają serce. Myślę, że to serce pokazali. Są uczeni pierwszej pomocy w szkole, mamy zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa, ale Eliza jest również, jak się dowiedziałam, młodszym ratownikiem wodnym. Miała więc już nabytą wiedzę. Cieszymy się bardzo, że zareagowali w taki właśnie sposób. Dla nas jest to przykład dla innych jak należy się zachować, jak należy reagować. Jesteśmy z nich dumni. Podczas piątkowej uroczystości zakończenia roku, to będzie pewnie najważniejszy punkt całej uroczystości, bo można mieć super średnią, super wynik, natomiast jeśli człowiek okazuje się po prostu człowiekiem, to to jest największy dar i największe osiągnięcie - powiedziała nam Joanna Wojtynek, dyrektor I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach.

Byli na środku jeziora, gdy rozegrał się dramat. Nie zastanawiali się ani chwili

Bohaterowie po raz kolejny chętnie opowiadali, jak doszło do całego zdarzenia, choć jak sami mówią, są już zmęczeni tym całym zgiełkiem, który powstał wokół nich. O wywiady proszą ich media, a na spotkania zapraszają prezydenci...

- Byliśmy na środku jeziora. Zawołała do nas kobieta. Krzyczała o pomoc. Pokazywała rejon, gdzie zniknął pod wodą mężczyzna, który z nią tam przyszedł. Popłynęliśmy tam. Eliza zanurkowała i wyciągnęła pana spod wody, a ja go wyciągnąłem na plażę. Tam zaczęliśmy akcję ratunkową. Kobiecie powiedzieliśmy, żeby zadzwoniła na numer alarmowy. Cały czas uciskaliśmy klatkę piersiową. Helikopter przyleciał bardzo szybko, ale chwilę mu zajęło nim wylądował, bo tam było mało miejsca - opowiada nam Jan Tomczyk (17 l.).

- Było trochę strachu, ale też ta woda nie była tam głęboka. Było tego człowieka widać. Strach to jedno, ale było też takie poczucie, że możemy go uratować. To było najważniejsze. Jesteśmy dumni, że udało nam się tego pana ocalić - dopowiada Eliza Kopera (15 l.).

Super Express gratuluje postawy!

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Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie