Dramat w Krynicy Morskiej. Nie żyje 74-latek, który kąpał się w morzu

Dramat na plaży. Utonął 74-latek

Wszystko wydarzyło się 24 czerwca w okolicach godziny 17:00 niedaleko zejścia na plażę oznaczonego numerem 21. Jak relacjonują służby, to najbliżsi 74-latka zaalarmowali ratowników, gdy zauważyli, że mężczyzna zniknął w morzu i długo nie wraca. Zgłoszenie natychmiast postawiło na nogi strażaków z OSP Krynica Morska oraz PSP w Nowym Dworze Gdańskim, a także ratowników medycznych i wodniaków z SAR w Sztutowie.

Ostatecznie udało się zlokalizować poszkodowanego w wodzie i przetransportować go na plażę. Błyskawicznie przystąpiono do przywracania akcji serca. Niestety, mimo zaawansowanej reanimacji krążeniowo-oddechowej, życia 74-latka nie udało się uratować, a przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.

Służby apelują o rozsądek

Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Krynicy Morskiej potwierdzili informacje o dramatycznym finale poszukiwań. Przy okazji ratownicy zwrócili się do wypoczywających z ważnym komunikatem, w którym proszą o rozsądek i rozwagę.

„Uważajcie na siebie. Nie wchodźcie do wody zwłaszcza na czerwonej fladze”

Strażacy z Krynicy Morskiej zaznaczyli również, że regularnie otrzymują zgłoszenia dotyczące poszukiwań dzieci, dlatego zwrócili uwagę na konieczność wyposażania dzieci w specjalne bransoletki z numerem kontaktowym do opiekunów.

Czarne statystyki utonięć w Polsce rosną

Śmierć 74-latka wpisuje się w serię tragicznych zdarzeń nad polskimi wodami. Ratownicy podają, że w tym roku z powodu utonięcia zginęło w Polsce już kilkadziesiąt osób. Zwracają uwagę na fakt, że Bałtyk bywa niezwykle niebezpieczny, kryjąc m.in. chłodne warstwy wody oraz prądy wsteczne, z którymi mogą sobie nie poradzić nawet wprawni pływacy. Kluczem do bezpieczeństwa ma być wybieranie sprawdzonych i pilnowanych przez WOPR kąpielisk oraz kategoryczny zakaz pływania po spożyciu alkoholu.

Prokuratura zbada śmierć 74-latka

Teraz sprawą zajmują się odpowiednie służby. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, starają się ustalić szczegóły i zrekonstruować przebieg tragicznego popołudnia na plaży. Zebrane dotychczas informacje wskazują, że śmierć 74-latka była wynikiem nieszczęśliwego splotu wydarzeń podczas kąpieli. Ratownicy po raz kolejny przypominają o stosowaniu się do zasad ostrożności.

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