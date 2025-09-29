Tragedia w Wałczu. Z jeziora wyłowiono ciało młodego mężczyzny

Młody mężczyzna skoczył do wody

Zdarzenie miało miejsce krótko po północy. Jak informuje lokalny portal dsi.net.pl, Grupa Interwencyjna Poszukiwawczo-Nurkowa WOPR WZ Złocieniec o godz. 0:12 otrzymała zgłoszenie z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie. Według relacji ratowników świadek miał widzieć, jak z Mostu Kłosowskiego w Wałczu do jeziora Raduń skacze młody mężczyzna.

Tragiczny finał akcji ratunkowej

Na miejsce natychmiast wysłano ratowników, którzy rozpoczęli intensywne poszukiwania mężczyzny. W akcji brały udział m.in. specjalistyczne grupy ratownictwa wodnego ze Złocieńca i Piły, a także płetwonurkowie, którzy po dwóch godzinach odnaleźli w wodzie młodego mężczyznę i wyciągnęli go na brzeg. Niestety, pomimo wysiłków ratowników, nie udało się go uratować 19-latka.

Jak doszło do tragedii?

Okoliczności tej tragedii są obecnie przedmiotem śledztwa prowadzonego przez policję pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze starają się ustalić, jak doszło do zdarzenia, które zakończyło się śmiercią młodego mężczyzny.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 - czynny całodobowo 7 dni w tygodniu, 116sos.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

