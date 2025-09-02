Tragedia we wsi pod Białogardem. W stawie znaleziono zwłoki

2025-09-02 8:08

W Karwinie, niewielkiej wsi w powiecie białogardzkim, doszło do wstrząsającego odkrycia. Służby ratunkowe wyłowiły ze stawu ciało 64-letniego mężczyzny. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi intensywne śledztwo, aby ustalić okoliczności tragedii.

W stawie znaleziono zwłoki

Autor: gk/ Pexels.com
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 1 września, późnym popołudniem. Około godziny 19:00, służby ratunkowe zostały zaalarmowane o ciele dryfującym w stawie we wsi Karwin. Na miejsce natychmiast skierowano dwa zastępy straży pożarnej, policję oraz pogotowie.

Po wyłowieniu ciała okazało się, że to 64-letni mieszkaniec powiatu białogardzkiego. Policjanci na razie nie zdradzają szczegółów sprawy. Na chwilę obecną nie wiadomo jak doszło do tragedii. Czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i przyczyny śmierci mężczyzny prowadzone są pod nadzorem prokuratury.

