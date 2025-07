W tym mieście żył król-pirat. Jego duch strzeże skarbu ukrytego w zamku

Spis treści

Nadmorskie miejscowości w Polsce potrafią zaskoczyć. Okazuje się bowiem, że za spokojnym szumem fal, zapachem smażonej ryby i widokiem kolorowych parawanów często kryją się opowieści, których nie powstydziłyby się największe kroniki Europy. Niektóre z tych historii są zupełnie nieznane, inne brzmią zbyt fantastycznie, by mogły być prawdziwe, a jednak są. Jedna z nich zaczyna się nad Bałtykiem, w niewielkim mieście, które kiedyś dało światu króla - w Darłowie.

Król, który rzucił koronę dla morza

Eryk Pomorski urodził się w Darłowie pod koniec XIV wieku i to właśnie on jest dziś naszym głównym bohaterem. Już jako młody książę zasiadł kolejno na tronach Danii, Norwegii i Szwecji, tworząc tzw. unię kalmarską. Niestety rządził surowo, niekiedy bezwzględnie, co sprawiło, że w końcu został zdetronizowany. W efekcie monarcha królewski dwór zamienił na piracki statek. Na szwedzkiej Gotlandii założył bazę i przez lata łupił statki kupców Hanzy.

Po latach na morzu Eryk wrócił do Darłowa - do zamku, w którym się wychował. Towarzyszyła mu przy tym Cecylia, czyli dwórka jego zmarłej żony, z którą - jak głosi miejska legenda - wziął potajemny ślub. Przez ostatnie dziesięć lat życia mieszkał w zamku darłowskim, otoczony wspomnieniami i ciszą fal.

Co ciekawe, mówi się, że Eryk ukrył część łupów z morskich wypraw w podziemiach zamku, a tych strzeże duch władcy ze "złotą ręką". Niektórzy twierdzą, że czasem słychać odgłos jego kroków w chłodnych murach.

Nadmorska perełka z koroną w tle - Darłowo [ZDJĘCIA]

Darłowo - królewskie miasto z klimatem

Darłowo to wyjątkowe miasto z historią, która w dużej mierze opiera się na królu Eryku, lecz nie tylko! Latem miejscowość pęka w szwach, bowiem turyści z całej Polski wypoczywają nad morzem, a przy okazji zwiedzają miejscowość. Co jednak konkretnie warto zobaczyć w Darłowie? Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych lokalizacji:

Zamek Książąt Pomorskich

Kościół Mariacki

Kościół św. Gertrudy

Ratusz Miejski i rynek

Darłówko – nadmorska dzielnica Darłowa

Rozsuwany most w Darłówku.

Co ciekawe, będąc na miejscu, warto udać się w okolice rynku, bowiem właśnie tam codziennie o godzinie 12:00 z ratusza rozbrzmiewa "Hymn na powitanie Króla Eryka" – hołd złożony władcy-piratowi.