Rabka-Zdrój. 14-latka pobita w drodze do szkoły. Sprawca poszukiwany

Trwają poszukiwania sprawcy pobicia 14-latki z Rabki-Zdroju. Dziewczynka została zaatakowana w drodze do szkoły w środę, 12 lutego, ok. godz. 7.45, ale napaść przerwali świadkowie zdarzenia, po czym mężczyzna uciekł w nieznanym kierunku. Poszkodowana trafiła z obrażeniami ciała do szpitala, ale została już wypisana do domu - jej stan został określony przez lekarzy jako dobry.

- Z jej relacji wynika, że zaatakował ją nieznany jej człowiek. Doszło między nimi do szarpaniny, w czasie której 14latka broniła się, ale mężczyzna miał ją kilkukrotnie uderzyć w twarz. Trwają czynności mające na celu sporządzenie rysopisu napastnika i ustalenie danych, dzięki którym będzie można zidentyfikować jego tożsamość - przekazała "Super Expressowi" st.asp. Łukasz Burek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Jak poinformowała Eska.pl, powołując się na świadków pobicia, napastnik ma ok. 25-30 lat, długie kręcone włosy, prawdopodobnie w kolorze ciemny blond.

