To idealne miejsce, by złapać ostatnie chwile lata. Jest niecałe pół godziny od Krakowa!

Włosienica. 17-letni motocyklista spowodował wypadek. Trafił do szpitala

W miejscowości Włosienica (powiat oświęcimski) na ulicy Długiej 17-letni motocyklista nie zdążył zahamować przed osobową skodą i najechał na tył auta. Doznał na tyle poważnych obrażeń, że karetka pogotowia ratunkowego przewiozła go na leczenie do szpitala. Kierowcy samochodu nic się nie stało.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy ustalali przebieg zdarzenia. Szybko okazało się, że 17-latek nie powinien kierować jednośladem o takiej mocy silnika. Zaskoczeni tym faktem byli rodzice nastolatka.

Hondę kupili mu rodzice. Nie wiedzieli, że musi mieć prawo jazdy

Hondę 17-latek otrzymał w prezencie od swoich rodziców niespełna miesiąc temu. Nie zdawali sobie oni jednak sprawy, że do kierowania takim jednośladem wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. A2. To z kolei można otrzymać dopiero po ukończeniu 18 lat, stąd poszkodowany w wypadku we Włosienicy nie mógł posiadać odpowiedniego dokumentu. Dalsze okoliczności zdarzenia mundurowi będą wyjaśniać podczas prowadzonego postępowania.

i Autor: Małopolska Policja Młody motocyklista nie posiada prawa jazdy kat. A2, które uprawniałoby go do kierowania hondą.

Sonda Czy młodzi kierowcy jeżdżą mniej rozważnie niż starsi kierujący? Tak Nie Nie mam zdania